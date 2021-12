Le difficoltà offensive della Juventus – solo 23 reti segnate in campionato in 18 partite – non permettono a Max Allegri di dormire sonni tranquilli e l’arrivo del mercato invernale può fungere da salvagente per il tecnico livornese. Per gli esperti, l’uomo giusto per risolvere la crisi del gol in casa bianconera sembra essere Anthony Martial, attaccante del Manchester United tanto l’approdo a Torino del francese vale 3 volte la posta. Il francese, insoddisfatto ormai da tempo del poco spazio con i Red Devils, potrebbe rilanciarsi in una società che cerca forze fresche proprio per il reparto avanzato e che nella sua storia ha sempre avuto un ottimo feeling con i giocatori offensivi di scuola transalpina.