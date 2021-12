Il quotidiano La Stampa parla di possibile cessione lampo per Dejan Kulusevski. Dal suo addio potrebbero arrivare i soldi necessari per il nuovo attaccante da prendere sul mercato. Lo svedese è chiuso da Chiesa e Bernardeschi e potrebbe andare al Tottenham da quel Fabio Paratici che lo aveva portato in bianconero.