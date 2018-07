L'ultimo sforzo per Acerbi. Il difensore del Sassuolo si è esposto molto, ha dichiarato in maniera inequivocabile la sua volontà: vuole lasciare il club emiliano, vuole la Lazio. L'ultimo atto è stato chiaro: non si è presentato alle visite mediche, nonostante la società di Squinzi giuri che sarà presente in ritiro. Il difensore vuole che il presidente dei neroverdi mantenga le sue promesse: in caso di un'offerta di una big, deve lasciarlo partire.



CALCIOMERCATO LAZIO - La distanza con la Lazio è ampia. Inzaghi spera di averlo prima del 14 luglio, ma serve un ultimo sforzo. Sul tavolo Lotito ha messo 9,5 milioni cash oppure 6 milioni più il cartellino di Cataldi. Il Sassuolo, partito da una valutazione di 15 milioni, chiede 7,5 milioni più il centrocampista romano. La differenza sta tutta nel cartellino del centrocampista, gradito a De Zerbi: il Sassuolo lo valuta 4 milioni, la Lazio 5-6. Una distanza minima, che rischia di far saltare tutto. Da Formello filtra ottimismo, ma bisognerà fare un ultimo sforzo.