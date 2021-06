Maurizio Sarri sarà il prossimo allenatore della Lazio. Ne sono sicuri i bookmaker tanto che i betting analyst riservano all’approdo sulla panchina biancoceleste una quota rasoterra: l’arrivo nella Capitale dell’ex tecnico di Napoli, Chelsea e Juventus, come riferisce Agipronews, vale "appena" 1,05 volte la posta, in calo ulteriore rispetto alla giornata di ieri nel quale si trovava in quota a 1,33. Una certezza, più che un indizio, del fatto che le trattativa tra il ds biancoceleste, Igli Tare, e l’allenatore è vicinissima a una conclusione positiva.

Uno scenario che spazza via tutti gli altri pretendenti: l’arrivo di Walter Mazzarri ora vale 7,50 volte la posta, quello di Andrè Villas-Boas o di Luca Gotti addirittura a 15 mentre l’approdo a Roma di Sinisa Mihajlovic è in quota a 20. Non prendono corpo le altre piste straniere con Christophe Galtier e Sergio Conceicao a 25. All-in su Sarri per la Lazio, ormai pronto a sposare il progetto biancoceleste.