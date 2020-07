La Lazio lavora sulle uscite. Troppi i giocatori a Formello non possono offrire un contributo alla causa, le pecche della rosa stanno uscendo tutte insieme in questo finale di stagione. Un lungo via vai in arrivo: saranno tanti a prendere la direzione dell'uscita.



MERCATO LAZIO USCITE - Come riporta il Corriere dello Sport, lasceranno Roma tutti quelli ai margini del progetto tecnico: Bastos non rinnoverà, via Lukaku, André Anderson, Djavan Anderson, Proto, Durmisi. Marusic è apprezzato ma vorrebbe giocare, potrebbe andare via, ovviamente poi la cessione più importante: Sergej Milinkovic Savic attirerà offerte da tutta Europa, difficilmente la Lazio riuscirà a trattenerlo.