Il futuro di Tomas Strakosha è a tutti gli effetti un rebus in casa Lazio. L'ultima partita è stato fra i migliori, ma nel derby contro la Roma dovrebbe tornare Pepe Reina. Ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2022 e del suo rinnovo, riporta RadioSei, non si è parlato per nulla al punto che sembra sempre più probabile un suo addio in estate.