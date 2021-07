Maurizio Sarri e la Lazio sondano il mercato in cerca di esterni d’attacco che possano garantire la spinta offensiva richiesta dal tecnico per il suo 4-3-3. Il primo tassello è il ritorno di Felipe Anderson, ma la società biancoceleste continua a scandagliare il mercato tanto che i betting analyst aprono all’arrivo di Riccardo Orsolini e Rafael Leao. L’esterno del Bologna, rileva agipronews, sembra il favorito tanto che un suo approdo alla Lazio vale 2,25 volte la posta mentre quello del rossoneri si trova in quota 2,50. Sul taccuino del ds Tare, poi, c’è anche il nome di Keita Balde Diao che rappresenterebbe un altro ritorno tra le fila biancocelesti tanto che un suo approdo nella Capitale entro la chiusura del mercato estivo vale 9 volte la posta. Più difficile, invece, che la scelta possa ricadere su Darko Lazovic, in quota 20.