Il mercato della Lazio è stato frenato da problemi di liquidità, ma Maurizio Sarri, alle prese con una squadra ancora incompleta per puntare alla zona Champions League, non ha perso la speranza di ricevere rinforzi negli ultimi giorni di mercato. Secondo i betting analyst, infatti, prende sempre più corpo l'ipotesi Coutinho, con l'arrivo del talento brasiliano in quota a 3,50. La dirigenza laziale è da mesi impegnata con l’affare Correa e proprio il fantasista brasiliano del Barcellona, voglioso di eliminare i numerosi esuberi in rosa e disposto a pagare metà dle corposo ingaggio del trequartista verdeoro, potrebbe essere un’arma devastante nello scacchiere tattico laziale. Non c’è solo il brasiliano, però, nelle mire di Igli Tare; il direttore sportivo della Lazio, infatti, monitora da tempo anche Filip Kostic. L’arrivo del mancino dell’Eintracht Francoforte vale 2,50 volte la posta, segno di come la dirigenza biancoceleste voglia accelerare negli ultimi giorni di mercato per regalare a Sarri gli uomini giusti per puntare con decisione al ritorno in Champions League.