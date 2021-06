Il corteggiamento va avanti da un pezzo, ma la doppietta alla Svizzera dà lo strappo decisivo per l'arrivo di Manuel Locatelli alla Juventus. I bookmaker portano la quota ai minimi dopo la serata magica a Euro 2020 e le manovre avviate dal dirigente bianconero Federico Cherubini: rispetto a dieci giorni fa, riporta Agipronews, l'offerta è passata da 1,65 a 1,45, con il Sassuolo ormai staccato a 3,50. Identica l'offerta per lo Shakhtar, unica pista estera al momento praticabile, visto che per Barcellona e Paris Saint Germain si sale rispettivamente a 12,00 e 15,00.