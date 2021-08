Il Milan non si ferma a Florenzi e ai rinforzi per il centrocampo: Maldini e Massara stanno pensando anche a un colpo per ringiovanire l'attacco. Un profilo che interessa i rossoneri è quello di Pietro ​Pellegri del Monaco: il Milan lo prenderebbe in prestito con diritto di riscatto, prima il 2001 dovrebbe rinnovare il contratto, essendo in scadenza 2022.