Nel contratto di Zlatan Ibrahimovic col Milan, rinnovato ieri fino al 2022, è inserita anche una clausola che spiega come le parti si comporteranno in caso di squalifica per lo svedese, che possiede il 10% di quote di una società di scommesse maltese. Come scrive La Gazzetta dello Sport, nell'accordo tra i rossoneri e l'attaccante è stato previsto che il club verrà sollevato da qualsiasi onere in caso di decisione negativa della Fifa, che può squalificare fino a tre anni il giocatore.