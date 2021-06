Gigio Donnarumma ha detto no all'offerta del Milan per il rinnovo di contratto, con un ingaggio da 7 milioni di euro più uno di bonus. E ora, secondo La Gazzetta dello Sport, c'è il rischio che tutte le offerte che riceverà saranno più basse di quella cifra. In tempi di Covid, non è detto che Psg, Barcellona e Juventus - le squadre interessate a Gigio - possano offrire una somma così importante.