In attesa dei rinnovi dei contratti di Maldini e Massara in scadenza a fine mese, tecnicamente (fino a quando non si sarà concretizzato il closing per il passaggio del capitale azionario a RedBird previsto per settembre), l'operatività e il potere di firma resteranno a Elliott e al suo amministratore delegato Gazidis. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.