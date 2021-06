La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato in difesa della Fiorentina. Lirola vuole andare via. Piace Firpo del Barcellona, seguito anche dal Milan. Nei prossimi giorni la società viola si confronterà anche con Milenkovic per capire se il giovane serbo abbia o meno l’intenzione di allungare il contratto in scadenza tra dodici mesi. In caso di risposta negativa il giocatore finirà sul mercato.



Prima del ritiro a Moena dovrebbe arrivare anche l’atteso allungamento di contratto per il portiere polacco Dragowski. Confermato nonostante le tante richieste.