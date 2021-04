Josip Ilicic e il Milan si avvicinano. L'addio all'Atalanta del talentuoso sloveno appare più che probabile visti i rapporti non proprio idilliaci con il tecnico bergamasco. Anche per questo gli esperti aprono alla prossima meta del fantasista: il trasferimento a Milano, sponda rossonera entro la sessione di mercato estiva, si gioca a 3,50. Ilicic infatti potrebbe fare la stessa fine del 'Papu' Gomez, ceduto al Siviglia dopo le note incomprensioni con Gasperini. Adesso sembra essere il turno dello sloveno, nonostante l'ennesima stagione di rilievo dell'Atalanta. Maldini e Massara sarebbero pronti a tentare l'agguato a un costo anche minore della sua reale valutazione, visto il contratto in scadenza nel 2022. I bookmaker fanno sognare i tifosi del Milan anche con un altro possibile, ma per ora lontano, colpo in difesa. Paga 9 volte la posta il passaggio di Sergio Ramos alla corte di Pioli, con il giocatore che dovrebbe liberarsi dal Real Madrid a parametro zero a giugno.