Tutto fatto in casa Milan per l'arrivo di Alessandro Florenzi. L'esterno arriva dalla Roma in prestito oneroso con diritto di riscatto per una cifra totale di 5,5 milioni di euro. Secondo La Gazzetta dello Sport, contro la Sampdoria il classe '91 potrebbe essere convocato e, magari, giocare da esterno alto a centrocampo.