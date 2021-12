Il Milan è alla finestra sul mercato degli attaccanti. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, le attenzioni del club rossonero tornano ad accendersi su Randal Kolo Muani, 23 anni, del Nantes: obiettivo già dell'estate scorsa, nel frattempo ha giocato 17 partite e segnato 6 gol in Ligue 1. Che il nome sia ancora sul taccuino rossonero è provato dal recente incontro di Paolo Maldini con i suoi rappresentanti: la punta non è una priorità, ma nuovi gol potrebbero comunque servire.