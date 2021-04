Dario Simic, ex difensore di Inter e Milan, parla a Jutarnji List del figlio, Roko, attaccante della Lokomotiva Zagabria, accostato ai rossoneri e all’RB Salisburgo: “Sarei più felice se Roko rimanesse in Croazia per un altro anno o due, questo è il nostro piano. Tuttavia, chissà cosa accadrà, tutte le opzioni sono aperte. Ora la cosa più importante è che Roko aiuti la Lokomotiva con prestazioni e gol a rimanere in 1.HNL. Se ciò accadesse, Roko rimarrebbe quasi sicuramente qui per un po' di tempo. Ma ora non ne parlerei troppo, vorrei solo sottolineare che facciamo tutto in collaborazione con il club”.