Il Milan lavora sul mercato per regalare a Pioli dei rinforzi che gli consentano di adottare dei sistemi di gioco alternativi al 4-2-3-1. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, in arrivo ci sono l'attaccante belga Origi dal Liverpool a parametro zero e dal Lille il centrocampista portoghese Renato Sanches e il difensore olandese Sven Botman. Inoltre piacciono l'ala olandese Noa Lang e il trequartista belga Charles De Ketelaere del Bruges. Senza dimenticare i rientri dai prestiti dei centrocampisti Adli e Pobega.