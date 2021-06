Zlatan Ibrahimovic, Ante Rebic e Rafael Leao non possono bastare per competere sia in campionato che in Champions League e proprio per questo il Milan sonda il terreno alla ricerca di un attaccante che possa far fare il salto di qualità al reparto offensivo rossonero. La vera suggestione, secondo i betting analyst, è quella che porta a Mauro Icardi, ex Inter e sempre più chiuso al Psg; il ritorno a Milano, stavolta sponda rossonera replicando l’operazione Ronaldo, riporta Agipronews,si trova in quota a 5, la stessa riservata anche ad Andrea Belotti, da sempre pallino rossonero. Il nome più caldo per rinforzare l’attacco, però, è quello di Luka Jovic con un approdo all’ombra del Duomo in quota a 3. Non mancano, poi, le piste italiane che portano a Domenico Berardi o a Gianluca Scamacca tanto che lo sbarco di uno dei due a Milano vale 4 volte la posta. Molto più complicato, invece, arrivare a Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, con il suo passaggio al Milan che vale 10 volte la posta. RED/Agipro