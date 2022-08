L'obiettivo numero uno in casa Napoli si chiama Giacomo Raspadori. L'attaccante del Sassuolo è in cima alla lista del ds Giuntoli e di Luciano Spalletti. C'è anche un principio d'accordo tra calciatore e società sulla base di 2,5 milioni più bonus fino al 2027.



Adesso però c'è bisogno di affondare il colpo quanto prima. Tocca a De Laurentiis scendere in campo e trovare la formula per l'acquisto. 35 milioni di euro la valutazione fatta dal Sassuolo, ma si studia una soluzione in stile Locatelli alla Juve: un pagamento dilazionato in tre anni. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.