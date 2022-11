Il Napoli non ha fretta di intervenire sul mercato visto l'ottimo rendimento che sta avendo la rosa di Luciano Spalletti. Così c'è tempo di progettare in ottica futura ed è proprio ciò che sta facendo il direttore sportivo Cristiano Giuntoli.



Oggi Il Mattino riporta otto nomi che sono finiti sulla lista del ds del Napoli. Sette di questi giocano in Serie A: Vicario, Parisi e Baldanzi dell'Empoli, Carnesecchi della Cremonese, Doig del Verona, Frattesi e Laurienté del Sassuolo. In più c'è Ardon Jashari, centrocampista ventenne del Lucerna, che piace e non poco.