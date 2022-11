Demme è tra i giocatori del Napoli meno chiamati in causa in questo avvio di stagione. Pochissimo spazio per lui, a causa della presenza di un grandissimo Lobotka.



Il tedesco riflette sul futuro. Secondo quanto riportato da Il Mattino, infatti, Demme cerca un club che gli possa dare più spazio. Contatti con il Valencia di Gattuso, ma Giuntoli non vuole cederlo in prestito.