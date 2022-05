Tanti nomi in orbita Napoli per la prossima sessione di calciomercato. In attesa di ufficializzare i primi acquisti, a Castel Volturno si lavora per avere un quadro più chiaro della situazione in uscita.



C'è Fabián Ruiz che ha voglia di tornare in Spagna e su di lui gli occhi di Atletico, Real e Barça. Secondo quanto raccontato dal Corriere dello Sport, in caso di addio, il Napoli si fionderà su Barak, centrocampista attualmente in forza al Verona, che porterebbe qualità, fisicità e gol.