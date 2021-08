Il nome più caldo degli ultimi giorni in casa Napoli è quello di Sofyan Amrabat. Il centrocampista non è tra le prime scelte di Italiano alla Fiorentina e potrebbe salutare il club viola. Dalla sua Spalletti è alla ricerca di un centrocampista capace di fare filtro davanti la difesa e anche di dare una soluzione in più nelle scelte, visto l'infortunio di Demme.



Stando a quanto scrive oggi il Corriere dello Sport, però, c'è sempre in piedi l'ipotesi che porterebbe a Miralem Pjanic, in rotta con il Barcellona. L'ostacolo principale è l'ingaggio, l'ex Juve guadagna tanto. Nel frattempo viene messa in stand-by la cessione in prestito di Gaetano alla Cremonese. Il centrocampista classe 2000 è sceso in campo contro il Venezia.