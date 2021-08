L'argomento che riguarda il futuro di Lorenzo Insigne è ancora delicato. Il capitano del Napoli si è caricato la squadra sulle spalle contro il Venezia mostrando una vera e propria leadership. Oggi si attendono sviluppi per quello che succederà nei prossimi mesi dato che il suo contratto scadrà tra soli dieci mesi.



La Gazzetta dello Sport parla di inesistenza di rapporti tra De Laurentiis e Lorenzo Insigne, con i due che non si sono mai parlati e non lo faranno nemmeno nei giorni successivi. Il Napoli sarebbe pronto a cedere il calciatore qualora arrivasse un'offerta di 25 milioni, trattabili. Sullo sfondo l'Inter che sembrano intenzionati a riparlarne a gennaio direttamente con Insigne che sarà libero di accordarsi con un altro club a parametro zero.