Mancano pochi giorni all'apertura ufficiale del calciomercato invernale. Tra i tanti nomi che circolano in casa Napoli c'è quello di Jeremie Boga, esterno offensivo attualmente in forza al Sassuolo.



L'agente a più riprese ha dichiarato che Napoli sarebbe sicuramente una destinazione gradita, ma tutto dipende specialmente dalla società partenopea ed il Sassuolo.



A tal proposito ha parlato l'ad dei neroverdi, Giovanni Carnevali, rilasciando un'intervista per la Gazzetta di Modena:



"Uscite? Abbiamo fatto investimenti economici importanti, i nostri gioielli restano qui. Siamo undicesimi, c'è spazio e tempo per risalire la classifica anche se rimane l'amarezza per i tanti punti buttati via per colpa nostra. Non è il caso di fare drammi o disfattismo. Giochiamo un buon calcio e alla fine sono convinto che troveremo un equilibrio nei risultati".



Sembra proprio che Boga a gennaio non si muoverà da Reggio Emilia e continuerà almeno fino a fine stagione con la maglia del Sassuolo.