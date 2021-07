De Laurentiis è stato chiaro due settimane fa, c'è bisogno di ridurre il tetto ingaggi e non farsi scappare le occasioni in caso di offerte importanti. Diversi i giocatori che fanno gola a club di spessore, su tutti sicuramente Kalidou Koulibaly. L'ingaggio del senegalese raggiunge i 6 milioni di euro a stagione, cifra che pesa sicuramente nell'economia del club.



Koulibaly sarebbe potuto partire direzione Manchester United nel 2018. Nelle casse del Napoli ben 105 milioni che però chiaramente non sono mai arrivati visto il rifiuto del presidente azzurro. Oggi però le cose sono cambiate, di fronte ad un'offerta dimezzata ma pur sempre accettabile De Laurentiis non ci penserà due volte. Ha già comunicato a Koulibaly che ha intenzione di accontentarlo ma finora ancora non è arrivata nessuna richiesta.