Siamo entrati nell'ultima parte di stagione. Il Napoli è lì in alto, se la gioca con Inter e Milan per la vittoria dello scudetto. Alla fine della corsa bisognerà pensare anche alla rosa del futuro e il ds Giuntoli si sta già iniziando a muovere in questo senso.



Il Napoli un doppio colpo ce l'ha praticamente ad un passo. Tutto per la fascia sinistra: la trattativa per Khvicha Kvaratskhelia, esterno offensivo georgiano classe 2001, ex Rubin Kazan e passato alla Dinamo Batumi, è ormai in fase avanzata. In arrivo anche Mathias Olivera, terzino sinistro uruguaiano classe '97 proveniente dal Getafe. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.