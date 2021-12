Il nazionale greco Kostas Manolas è tornato in patria all'Olympiacos, così il Napoli cerca un nuovo difensore sul mercato di gennaio. Secondo la Gazzetta dello Sport, sul taccuino del ds Giuntoli ci sono due colombiani: Yerry Mina dell'Everton (ex Barcellona) e Jhon Lucumì, in forza al club belga del Genk e già seguito pure da Atalanta e Milan.