Dalla nuova stagione il Napoli avrà una certezza tra i pali, ovvero ripartire da Alex Meret come portiere titolare. Sarà finalmente il suo momento dopo aver lottato a lungo con Ospina, spesso preferito al friulano.



Il ruolo di secondo portiere è ancora da definire. Infatti è tutta da verificare la posizione di Ospina. Qualora dovessero arrivare offerte interessanti per l'estremo difensore colombiano, sarebbe concreto il nome di Valcik - svincolato dal Siviglia e titolare con la Repubblica Ceca - come sostituto.