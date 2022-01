L'obiettivo numero uno in casa Napoli era regalare un nuovo difensore a Luciano Spalletti per sostituire Manolas. Così è stato, i primi giorni di gennaio è arrivato Axel Tuanzebe in prestito dal Manchester United. Altri innesti difficilmente ci saranno, considerando soprattutto la lista già al completo. Per farlo servirebbe cedere qualcuno, cosa difficilmente attuabile in questi ultimi giorni.



Il direttore sportivo Giuntoli, però, continua a lavorare, anche in proiezione futura. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, infatti, ci sarebbe grande attenzione a Verona: i calciatori seguiti sono Casale e Ilic, seguiti anche da altri club.