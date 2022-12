Prima parte di stagione indimenticabile per Walid Cheddira. L'attaccante del Bari è attualmente capocannoniere in Serie B con 10 gol ed è anche stato protagonista con il suo Marocco ai Mondiali. Adesso per lui si prepara un futuro in Serie A.



Chiaramente nasce l'accostamento al Napoli, vista la multiproprietà della famiglia De Laurentiis. Il Mattino, però, oggi racconta che Spalletti non ha bisogno di innesti in attacco e Cheddira resterà al Bari almeno fino a fine stagione.