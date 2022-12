Esterno offensivo cercasi per il Napoli. Il futuro incerto del Chucky Lozano - che potrebbe salutare a fine stagione - porta il ds Giuntoli a cercare un altro calciatore in quel ruolo. Fari puntati adesso su David Neres, ala mancina che ama partire da destra, del Benfica. Classe '97, il Napoli lo segue fin dai tempi dell'Ajax. Oggi è in Portogallo e il club lusitano lo valuta 40 milioni di euro. Lo riporta il Corriere dello Sport.