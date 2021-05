Nessuna rivoluzione, anzi. Luciano Spalletti ha le idee chiare sul Napoli della prossima stagione, gli piacciono i giocatori della rosa azzurra, perfetti per il suo 4-2-3-1. Per questo ha già detto ad Aurelio de Laurentiis che non serviranno tanti acquisti, ma solo qualche rinforzo per puntellare la rosa.