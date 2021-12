In casa Napoli è scattata in maniera importante l'emergenza infortuni. Alla lunga lista si è aggiunto Koulibaly, che resterà fuori per un mese e poi andrà in Coppa d'Africa. Così potrebbe essere presto il momento di Manolas, che però non è al meglio causa gastroenterite e i vari infortuni che lo hanno condizionato in questo avvio di stagione.



L'ex difensore della Roma ha collezionato solo 6 presenze fino ad ora, di cui l'ultima in campionato risale al 23 settembre contro la Sampdoria. Il suo futuro - come scrive l'edizione odierna di Repubblica - resta un'incognita. Il suo trasferimento all'Olympiacos quest'estate è saltato ma Manolas non ha accantonato l'idea di poter tornare in Grecia nella prossima finestra di mercato, quella di gennaio.