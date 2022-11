Nell'ultimo impegno di campionato, quello contro l'Udinese prima della sosta, il Napoli ha portato a casa l'undicesimo successo consecutivo. Eppure nel finale ha rischiato di subire una clamorosa rimonta dei friulani, che all'82' si sono portati sul 3-2 grazie alla rete di Samardzic.



Proprio Lazar Samardzic era l'osservato speciale del match, dato che il Napoli lo segue con interesse. Non è un'operazione imminente ma in ottica futura potrebbe esserci un confronto più approfondito tra le due società per il centrocampista tedesco classe 2002. Tanto dipenderà, però, dalla trattativa per il rinnovo di Zielinski, il cui contratto scadrà nel 2024.