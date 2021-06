Tra due settimane il prestito di Bakayoko al Napoli terminerà e farà ritorno al Chelsea. Il club partenopeo dovrà intervenire a centrocampo in ottica mercato. Tanti i nomi sul taccuino di Giuntoli per rinforzare la mediana e tra questi c'è quello di Thorsby.



Il Napoli lo segue con attenzione. Secondo quanto riporta Il Mattino l'entourage del giocatore, capitanato dal padre Espen Thosrby, cerca di abbassare i riflettori della trattativa. Per quanto riguarda la formula e le cifre potrebbe essere inserita una contropartita concordando la parte economica sugli 8-9 milioni di euro.