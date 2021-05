Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri, questi i sogni per la panchina del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Come scrive il Corriere dello Sport, i dialoghi vanno avanti con entrambi ma la strada per l'ex Juve è più ripida, difficile, con un ostacolo grande. Che si chiama Real Madrid... E poi, senza Champions, il p​iano sul mercato è tutto da ricostruire.