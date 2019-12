Sono oramai un po' di sessioni di mercato che il nome di Lobotka viene accostato al Napoli, ma questa volta c'è la vera necessità da parte del club partenopeo di intervenire in quel ruolo.



L'obiettivo per gennaio è chiaro: Gattuso ha bisogno di un rinforzo in mediana. Sportmediaset parla dell'offensiva da parte del Napoli, che vorrebbe Lobotka con uno sconto di oltre il 50% sulla clausola (attualmente da 50 milioni). Questa l'idea di De Laurentiis e Giuntoli, la palla passa al Celta Vigo.