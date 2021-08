Il mercato in entrata del Napoli sta iniziando a registrare i primi movimenti. La firma di Juan Jesus è ormai imminente e dopo l'ingaggio dell'ex Roma sarà il momento di pensare al centrocampo, vista l'evidente inferiorità numerica del momento.



Nel vertice di mercato tra De Laurentiis e Giuntoli è venuto fuori il nome di Bakayoko. Il giocatore potrebbe tornare e il direttore sportivo del Napoli tratta con il Chelsea per riportare il francese in prestito in azzurro. Lo riporta oggi Il Mattino.