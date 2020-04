Il Napoli pronta a lanciare l'assalto all'attacco della Nazionale: pronta l'offerta per uno tra Immobile della Lazio e Belotti del Toro, compagni di reparto in azzurro. Senza la Champions League, come riportato da Tuttosport, il Napoli dovrà prima tagliare il monte ingaggi. Parte l'operazione sfoltimento: fuori Koulibaly e Lozano, che percepiscono 17,3 milioni (lordi) a stagione.



CALCIOMERCATO NAPOLI SU IMMOBILE - Di questa sforbiciata a bilancio farà parte anche Milik: l'attaccante verrà ceduto, in partenza anche Mertens ma i discorsi sono più complicati con il belga. In uscita pure Llorente, il Napoli dovrà muoversi sul fronte attacco. I primi due nomi sul taccuino sono Immobile e Belotti: per l'attaccante della Lazio Lotito vorrebbe almeno 80 milioni, più contenuto il prezzo di Belotti, che ha anche avuto un rendimento inferiore (una 50ina di milioni). Dietro di loro la linea giovane: Sorloth, 24enne norvegese del Trabzonspor (ma di proprietà Crystal Palace); Mateta, 22enne francese del Mainz; Azmoun, 25enne iraniano dello Zenit San Pietroburgo, che piace anche alla Lazio.