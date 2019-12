Siamo a metà dicembre e quindi significa che a breve aprirà la sessione invernale del calciomercato. In casa Napoli qualche c'è qualche nome in uscita, ma è da vedere la decisione da parte di Gattuso, De Laurentiis e la società per quanto riguarda il gruppo con il quale arrivare a fine stagione.

Tra i possibili partenti c'è però Amin Younes. L'ex Ajax non ha praticamente trovato spazio quest'anno, collezionando solo 148 minuti in questa prima parte di stagione. A quanto pare lo stesso giocatore sembrerebbe aver chiesto la cessione per trovare più spazio.