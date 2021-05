L'arrivo di Luciano Spalletti a Napoli è sempre più vicino, il tecnico toscano presto firmerà il contratto che lo legherà per due anni al club azzurro. Intanto si inizia a tracciare la strada per il prossimo calciomercato, soprattutto quello in entrata.



Con Spalletti ci potrebbe essere un innesto interessante sull'out mancino, quello di Emerson Palmieri. Il terzino del Chelsea in Italia è già stato allenato da lui ai tempi della Roma ed è seguito da Giuntoli. Potrebbero bastare una decina di milioni per convincere i "Blues" dato che il contratto che scadrà tra un anno. Lo riporta oggi la Gazzetta dello Sport.