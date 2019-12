Il Napoli è molto attento per quanto riguarda il mercato in entrata. Lobotka il primo nome che potrebbe a breve essere concretizzato.



Ma si lavora anche alle varie cessioni, per iniziare a sfoltire un po' la rosa. In primis c'è Lorenzo Tonelli, che quest'anno non ha mai trovato spazio, come previsto anche ad inizio stagione. Per lui cresce l'ipotesi di un ritorno alla Samp, complice l'infortunio subito da Ferrari che lo terrà per mesi ai box. Per Tonelli, però, si prende in considerazione solo l'ipotesi della cessione a titolo definitivo e non più il prestito. Lo riporta Il Mattino.



Non solo Tonelli, perché anche Younes sembra essere sempre più lontano da Napoli. Lo stesso quotidiano parla di destinazioni estere come mete principali. Infine c'è anche il giovane Gaetano, rimasto a Napoli per volontà di Ancelotti, ma ha trovato spazio solo gli ultimi 20' nella gara già archiviata contro il Genk. Per lui ipotesi prestito più che concreta per crescere e farsi un po' le ossa trovando più spazio.