Niente rinnovo e un contratto in scadenza tra un anno. La situazione tra la Roma e Lorenzo Pellegrini va avanti senza sviluppi: nonostante i vari incontri tra Tiago Pinto e il suo agente, finora non si è arrivati a un'intesa per il prolungamento di contratto del centrocampista giallorosso. Possibili novità sono attese al termine della stagione.