Robin Quaison, attaccante svedese in scadenza di contratto col Mainz (e tra i convocati della sua Nazionale per l'Europeo) è ancora alla ricerca di un'offerta soddisfacente.

Nell'ultima Bundesliga il classe '93, ha realizzato sei gol e tre assist. Nelle scorse settimane la Roma e la Fiorentina hanno chiesto informazioni sul giocatore ex Palermo, pronto a liberarsi a parametro zero.