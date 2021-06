Tre esperimenti, tutti naufragati. La porta della Roma nel doponon trova pace e dopo i flop diora cerca un guardiano sicuro per un futuro con Mourinho. Il vero dilemma è: investire una discreta somma o risparmiare e utilizzarla in altri ruoli? L’idea iniziale di Tiago Pinto era la prima ma il mercato offre chance che potrebbero rivelarsi irripetibili.Nei dialoghi con Raiola riguardo il rinnovo disi è accennato alla situazione del portiere ormai svincolato dal Milan. L’occasione è ghiotta nonostante la ricca commissione di Mino e uno stipendio non in linea coi parametri giallorossi. Detto ciò va registrata. E qui entra in ballo la Juventus. Perché un passaggio in bianconero metterebbe per forza di coseprima di far spazio ad Alisson e diventare il numero uno bianconero. Un ritorno benedetto da tutti a Trigoria ma che alla RomaDecisamente più facile, in un anno in cui gli investimenti non saranno folli, arrivare al portiere della nazionale portoghese Rui Patricio che aavrebbe voglia di una nuova avventura. Il contratto col Wolverhampton è in scadenza 2022,Una soluzione d’esperienza con l'avallo di Mendes.. In attesa il prossimo anno di capire se investire una cifra maggiore o credere nel brasiliano che ben ha figurato nel finale di campionato. L’alternativa italiana, che Mourinho voleva al Tottenham, è sempreNel frattempo la mancanza di offerte per Pau Lopez ha convinto Pinto a incontrare l'entourage dello spagnolo per studiare il futuro, forse in prestito.