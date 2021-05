L'idea della Roma è chiara sul fronte portiere: niente Gigi Buffon. Secondo La Gazzetta dello Sport, oggi le voci di un interessamento per Gianluigi Buffon per il momento non trovano riscontro dalle parti di Trigoria, a Londra Mou e i Friedkin hanno parlato soprattutto di Rui Patricio del Wolverhampton per andare a coprire un ruolo ad oggi completamente scoperto. Mirante va in scadenza, Fuzato andrà via (prestito o cessione) e Lopez resterà solo a causa dell’infortunio (potrebbero volerci anche tre mesi per rivederlo in campo).