Come spiega La Gazzetta dello Sport, la situazione contrattuale di Henrix Mkhitaryan con la Roma è delicata: “L’armeno è stato forse il miglior giallorosso della stagione come rendimento, meritandosi il rinnovo automatico del contratto in scadenza. L’ultima parola, però, spetta a lui, ma tutto sembrava virare verso il lieto fine, finché l’arrivo di Mourinho non ha spiazzato l’attaccante: ha reagito proprio con stupore. È noto, infatti, come il rapporto tra i due ai tempi dello United non sia stato idilliaco e così la questione rimane sospesa”, si legge. Non ci sono dunque certezze sul futuro dell'armeno.